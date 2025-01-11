«Ванкувер» проиграл 4-й матч подряд — 0:2 от «Каролины». Команда Токкета нанесла 14 бросков, Петтерссон сыграл после пропуска 6 игр

В этом матче канадский клуб нанес 14 бросков в створ ворот соперника. При этом «Харрикейнс» выполнили 20 бросков. Нападающий «Кэнакс» Элиас Петтерссон сыграл после пропуска шести матчей. Шведский форвард отсутствовал из-за травмы. Против «Каролины» он не набрал очков при полезности «минус 1», без бросков и игровом времени 20:27. «Ванкувер» прежде уступил «Нэшвиллу» (0:3), «Монреалю» (4:5 ОТ) и «Вашингтону» (1:2 ОТ).Команда имеет в активе 46 баллов в 41 матче и находится на 8-м месте в таблице Западной конференции.