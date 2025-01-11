Фетисов высказался о возможной отмене двойного гражданства в России

Фетисов заявил, что у него никогда не было двойного гражданства, поэтому ему сложно это обсуждать. «Я гражданин РФ и горжусь этим. Но есть много стран в мире, которые предполагают такой формат. В любом случае во время обсуждения законопроекта будут взвешиваться все за и против», — отметил он.