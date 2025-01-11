Плющев о результативности Овечкина: «Он за голами особенно не бегает, главное — результат команды. Александр после травмы уже назабивал достаточно, не надо переживать за него»

— Хоккей — это игра, а Овечкин — живой человек. Может, у него есть какие-то проблемы, связанные со здоровьем. У нападающего недавно была травма. У нас сначала спрашивают, почему он забивает, а потом, наоборот, почему нет. В хоккей играют живые люди. Предсказать все достаточно сложно. Спросить об этом можно только у Александра Овечкина, хотя я думаю, что это для него не проблема. В конце концов, игрок не может в каждой игре забивать, это просто нереально чисто физически и психологически. Я думаю, что все нормально. Главное, что Овечкин восстанавливается после травмы. Он и после травмы уже назабивал предостаточно. Не надо переживать за Овечкина. — Вы считаете, что спад Овечкина может быть связан с продолжающимся восстановлением от травмы?- Вполне, одно дело первые матчи после травмы, сыгранные на эмоциях, другое дело сейчас, когда уже другие физические кондиции, они подсаживаются после определенного времени. Я думаю, что они восстановится, и все будет хорошо. Да и сейчас, я думаю, все неплохо идет. Так что не паникуйте, если паникуете. — Не мешает ли Овечкину давление? Уже на сайте НХЛ разместили счетчик его голов, все ждут рекорда. — Насколько я слышал из его собственных высказываний, он за голами особенно не бегает, главное для него — результат команды. А то, что пресса все время эйфорит по этому поводу, то что с этим сделаешь? Наверное есть давление, но я не знаю, насколько оно влияет на Овечкина. Он уже испытанный боец. Я не думаю, что у него могут быть какие-то проблемы психологического плана, — сказал бывший главный тренер сборной России.