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Вайсфельд о 5-матчевой победной серии «Авангарда»: «Буше более авторитетный, чем Звягин. Игроки его больше боятся»

«Ситуация в “Авангарде” похожа на то, что происходит в “Куньлуне”. Там очень неплохой состав, но команда в первой части сезона играла значительно ниже возможностей собранных в ней хоккеистов.

Источник: Спортс"

На этом этапе Буше удалось организовать людей. Система была и у Звягина, но ему не удалось достучаться до команды. Судя по всему, Буше более авторитетный, игроки его больше боятся", — сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.