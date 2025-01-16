Ливо 5-м в истории КХЛ сделал 3 хет-трика в одной регулярке. Ранее это удалось Яшкину, Ковальчуку, Доусу и Тарасенко

Ранее три хет-трика в одном регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ удалось оформить Владимиру Тарасенко (два за «Сибирь», один — в составе СКА в сезоне-2011/12), Найджелу Доусу («Барыс», 2015/16), Илье Ковальчуку (СКА, 2017/18) и Дмитрию Яшкину (Динамо Москва, 2020/21).
Также Ливо установил рекорд регулярных чемпионатов по времени — 21 день между первым и третьим хет-триком. Рекорд КХЛ принадлежит Данису Зарипову (экс- «Металлург»), сделавшему три хет-трика в плей-офф за 11 дней.
Рекорд по общему числу хет-триков за сезон принадлежит Тарасенко, который в сезоне-2011/12 оформил три хет-трика в регулярке и один — в плей-офф.