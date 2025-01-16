Ливо о том, что он рекордсмен по голам за «Салават» в одной регулярке КХЛ: «Надеюсь, закреплю эти показатели в оставшихся матчах, но самое главное, чтобы команда побеждала»

Девять очков в двух матчах с «Нефтехимиком»? Бывает, когда у тебя все получается: шайба просто влетает в ворота, отдаются передачи. Следующие матчи у нас с серьезными соперниками, поэтому нужно сфокусироваться на них«, — сказал Ливо после матча с “Нефтехимиком” (5:0).