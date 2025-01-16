Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ливо о том, что он рекордсмен по голам за «Салават» в одной регулярке КХЛ: «Надеюсь, закреплю эти показатели в оставшихся матчах, но самое главное, чтобы команда побеждала»

Нападающий стал первым игроком в истории уфимского клуба, забившим не менее 30 голов за один Фонбет Чемпионат КХЛ.

Источник: Спортс"

"Были рады вернуться домой. Здорово, что смогли начать серию с уверенной победы над таким соперником. Все сыграли здорово. Тем более получился такой крупный счет — это очень важно.

Не знал, что побил клубный рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах КХЛ, но очень рад этому. Надеюсь, в оставшихся матчах регулярки у меня получится закрепить эти показатели, но самое главное, чтобы команда побеждала.

Девять очков в двух матчах с «Нефтехимиком»? Бывает, когда у тебя все получается: шайба просто влетает в ворота, отдаются передачи. Следующие матчи у нас с серьезными соперниками, поэтому нужно сфокусироваться на них«, — сказал Ливо после матча с “Нефтехимиком” (5:0).