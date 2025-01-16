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«Баффало» — 1-я команда в истории НХЛ, забившая гол без бросков по воротам за период. Маклауду сломали клюшку при попытке бросить в пустые ворота — судьи засчитали гол

Команда тренера Линди Раффа обыграла «Каролину» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Источник: Спортс"

Гол был забит на последней минуте третьего периода, когда «Сэйбрс» вели со счетом 3:2.

Тейдж Томпсон попытался забросить в пустые ворота, но попал в штангу. Райан Маклауд бросился к шайбе, лежавшей прямо перед пустыми воротами. Когда Маклауд попытался забросить шайбу, соперник сломал ему клюшку при попытке броска, поэтому бросок не был учтен, а судьи засчитали гол.

«Баффало» стали первой командой в истории НХЛ, забившей гол в 20-минутном периоде без единого броска по воротам.

Таких случаев прежде было два: «Детройт» в 1986 году и «Монреаль» в 2016 году также забивали гол без броска, но оба раза это произошло в овертайме.