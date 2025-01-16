«Баффало» — 1-я команда в истории НХЛ, забившая гол без бросков по воротам за период. Маклауду сломали клюшку при попытке бросить в пустые ворота — судьи засчитали гол

Гол был забит на последней минуте третьего периода, когда «Сэйбрс» вели со счетом 3:2.
Тейдж Томпсон попытался забросить в пустые ворота, но попал в штангу. Райан Маклауд бросился к шайбе, лежавшей прямо перед пустыми воротами. Когда Маклауд попытался забросить шайбу, соперник сломал ему клюшку при попытке броска, поэтому бросок не был учтен, а судьи засчитали гол.
«Баффало» стали первой командой в истории НХЛ, забившей гол в 20-минутном периоде без единого броска по воротам.
Таких случаев прежде было два: «Детройт» в 1986 году и «Монреаль» в 2016 году также забивали гол без броска, но оба раза это произошло в овертайме.