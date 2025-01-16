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Подколзин забил 6-й гол в сезоне в матче с «Миннесотой». Форвард «Эдмонтона» набрал 17 очков в 44 матчах

«Эдмонтон» переиграл «Миннесоту» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.23-летний российский нападающий стал автором четвертого гола команды в третьем периоде. Василий Подколзин получил передачу на левом фланге атаки, после чего сделал пас на пятаке, где шайба отрикошетила в ворота от защитника «Уайлд» Деклана Чисхольма.
Источник: Спортс"

«Эдмонтон» переиграл «Миннесоту» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.23-летний российский нападающий стал автором четвертого гола команды в третьем периоде. Василий Подколзин получил передачу на левом фланге атаки, после чего сделал пас на пятаке, где шайба отрикошетила в ворота от защитника «Уайлд» Деклана Чисхольма. В этом матче Подколзин также набрал показатель полезности «плюс 2», нанес три броска по воротам и провел на льду 15:20 (1:31 — в меньшинстве).В этом сезоне хоккеист имеет в активе 17 (6+11) очков при полезности «плюс 13» в 44 матчах чемпионата.