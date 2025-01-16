Карбери об игре Овечкина: «Пропустить месяц, а затем попытаться вернуться в строй в 39 лет — легче сказать, чем сделать. Он играет солидно, набирает обороты»

"Александр Овечкин играет солидно. Мы должны быть осторожны в оценках, поскольку он только-только оправился от травмы.
Все сложнее, чем люди могут себе представить, потому что остальная часть лиги и остальные хоккеисты [по готовности] находятся в середине сезона.
Пропустить месяц, а затем попытаться вернуться в строй в 39 лет — легче сказать, чем сделать.
Поэтому если посмотреть на его показатели, то вы увидите, что он набирает обороты. [Набор формы] займет какое-то время. Мы это понимаем.
Он, вероятно, хочет, чтобы это произошло быстрее, и мы этого хотим, но это займет какое-то время«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.