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Овечкин стал лучшим в категории «Величайшее достижение на льду» от ESPN

Журналист ESPN Грег Вышински подвел итоги первой половины сезона НХЛ. Он выделил Овечкина в категории «Величайшее достижение на льду».
Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (873 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Капитан “Вашингтона” решил не оттягивать неизбежное, превратив погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру (894) в полномасштабный рывок к финишной черте в этом сезоне.

К среде у Овечкина 873 гола за карьеру, он забил 20 голов в 27 играх — беспрецедентный показатель результативности для 39-летнего игрока.

Если Овечкин продолжит забивать голы в том же темпе, он может побить рекорд к концу марта, и это несмотря на то, что в этом сезоне он пропустил время из-за травмы", — написал журналист ESPN Грег Вышински.