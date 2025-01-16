Овечкин стал лучшим в категории «Величайшее достижение на льду» от ESPN

Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (873 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Капитан “Вашингтона” решил не оттягивать неизбежное, превратив погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру (894) в полномасштабный рывок к финишной черте в этом сезоне.
К среде у Овечкина 873 гола за карьеру, он забил 20 голов в 27 играх — беспрецедентный показатель результативности для 39-летнего игрока.
Если Овечкин продолжит забивать голы в том же темпе, он может побить рекорд к концу марта, и это несмотря на то, что в этом сезоне он пропустил время из-за травмы", — написал журналист ESPN Грег Вышински.