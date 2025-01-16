Адвокат Добровинский об ограблении Малкина: «Стоимость среднего перстня игрока — от 5 до 10 тысяч долларов. Фетисов прав: это совершенно другая Америка по сравнению с той, когда он там жил»

Дело в том, что Малкин играл в команде, и у всех одинаковые перстни — можно взять перстень у кого-то из команды и сделать точно такую копию, которая не будет ничем отличаться. Сегодня с компьютерной графикой возможно сделать повтор до миллиметра, но, конечно, очень жаль, что украли, ведь это будет только копия.