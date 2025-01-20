Никитин о том, что Майоров сыграл на ноль в 1-м матче в КХЛ: «Лавка “Локомотива” жила тем, чтобы дать шанс парню хорошо дебютировать. Тренеры молодежки дали ему хорошие рекомендации»

Вратари — важная часть команды. Макс сыграл хорошо, но и полевые помогли. Лавка жила тем, чтобы дать шанс парню хорошо дебютировать. Тренеры молодежной команды дали ему хорошие рекомендации, он пришел на ходу к нам. По следующим матчам посмотрим, кто будет играть.