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Никитин о том, что Майоров сыграл на ноль в 1-м матче в КХЛ: «Лавка “Локомотива” жила тем, чтобы дать шанс парню хорошо дебютировать. Тренеры молодежки дали ему хорошие рекомендации»

Вратарь «Локомотива» сыграл на ноль в матче с «Барысом» (3:0).
Источник: Спортс"

"Мы не обращаем внимание персонально на игроков. График тяжелый. Сегодня на себя взяли игру лидеры, молодой парень дебютировал в КХЛ.

Вратари — важная часть команды. Макс сыграл хорошо, но и полевые помогли. Лавка жила тем, чтобы дать шанс парню хорошо дебютировать. Тренеры молодежной команды дали ему хорошие рекомендации, он пришел на ходу к нам. По следующим матчам посмотрим, кто будет играть.

Мы всегда уважаем соперников. Парни занимаются любимым делом. Они должны держать уровень — не для кого-то, а для себя. В этом и есть главная мотивация«, — сказал тренер “Локомотива”.