Добеш из «Монреаля» — 13-й вратарь в истории НХЛ, начавший с 5 побед. Среди европейцев — 4-й

В 5 матчах в лиге у 23-летнего чеха 5 побед при 94,0% сэйвов и коэффициенте надежности 1,55.
Он стал 13-м вратарем в истории НХЛ, начавшим в лиге с 5 побед в 5 матчах. В истории «Монреаля» — 4-м, присоединившись к Уэйну Томасу (1972/73, в итоге — 7 побед в первых 7 матчах), Кену Драйдену (1970/71, 6 в 6) и Чарли Линдгрену (2015/16 — 2017/18, 5 в 5).
Среди европейских вратарей Добеш также стал 4-м с таким достижением. Он присоединился к Фредерику Андерсену (Дания, 2014/15, «Анахайм», 6 в 6), Петру Кочеткову (Россия, 2021/22 — 2022/23, «Каролина», 5 в 5) и Антеро Нииттюмяки (Финляндия, 2003/04 — 2005/06, «Филадельфия», 5 в 5).