Добеш из «Монреаля» — 13-й вратарь в истории НХЛ, начавший с 5 побед. Среди европейцев — 4-й

Он стал 13-м вратарем в истории НХЛ, начавшим в лиге с 5 побед в 5 матчах. В истории «Монреаля» — 4-м, присоединившись к Уэйну Томасу (1972/73, в итоге — 7 побед в первых 7 матчах), Кену Драйдену (1970/71, 6 в 6) и Чарли Линдгрену (2015/16 — 2017/18, 5 в 5).