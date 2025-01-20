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Панарин вышел на 9-е место в истории «Рейнджерс» по передачам (341), обогнав Викерса. До идущего 8-м Патрика — 22 ассиста

Форвард «Рейнджерс» выступил одним из ассистентов при шайбе Мики Зибанежада в матче с «Монреалем» (4:5 ОТ).

На счету 33-летнего россиянина стало 48 (19+29) очков в 44 играх в сезоне при полезности «минус 7».

Сегодня Панарин (16:58, 2:15 — в большинстве, «минус 1») 3 раза бросил в створ.

По числу результативных передач в составе клуба из Нью-Йорка (341 в 394 играх) Панарин вышел на чистое 9-е место, обогнав Стива Викерса (340 в 698).

Выше идут Брайан Лич (741 в 1129), Род Жильбер (615 в 1065), Жан Рателль (461 в 861), Энди Батгейт (457 в 719), Уолт Ткачак (451 в 945), Марк Мессье (441 в 698), Рон Грешнер (431 в 981) и Джеймс Патрик (363 в 671).