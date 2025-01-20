Панарин вышел на 9-е место в истории «Рейнджерс» по передачам (341), обогнав Викерса. До идущего 8-м Патрика — 22 ассиста

Выше идут Брайан Лич (741 в 1129), Род Жильбер (615 в 1065), Жан Рателль (461 в 861), Энди Батгейт (457 в 719), Уолт Ткачак (451 в 945), Марк Мессье (441 в 698), Рон Грешнер (431 в 981) и Джеймс Патрик (363 в 671).