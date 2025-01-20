Боумэн о погоне Овечкина за Гретцки: «Уэйн в моих глазах прежде всего был плеймейкером. Но я не ожидал увидеть побитым его рекорд по голам. И это интересно!»

— Есть расхожая фраза: «Рекорды устанавливаются для того, чтобы их били». Но этот рекорд Гретцки — не из тех, о котором вообще думали, что он будет побит. Знаете, я смотрел на цифры — и сейчас у Алекса игр на 30−40 меньше, чем у Уэйна. Так что, хоть они и играли в разных эпохах, им потребовалось для этих достижений примерно равное число игр. Овечкин забросил столько шайб не потому, что сыграл намного больше Гретцки!