Трамп восхитился Александром Овечкиным и назвал его великим игроком. Здорово, что наших спортсменов уважают за рубежом.
Возможно, новый глава Америки поспособствует снятию санкций с российских спортсменов, находящихся под международным баном. Руководители международных спортивных организаций должны задуматься.
Вообще же мы можем только гордиться, что президент чужой страны в своей речи упоминает нашего хоккеиста. Это в очередной раз доказывает, что Александр Овечкин, являющийся одним из родоначальников движения Putin Team, по праву считается послом российского спорта во всем мире", — сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.