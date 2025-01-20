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Назаров о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Мы можем только гордиться, что президент чужой страны упоминает нашего хоккеиста, родоначальника движения Putin Team»

«Как бы мы этого ни хотели, в современное время спорт и политика всегда идут нога в ногу. Не зря для своего выступления новоизбранный президент США Дональд Трамп выбрал именно домашнюю арену клуба НХЛ “Вашингтон Кэпиталс”.

Трамп восхитился Александром Овечкиным и назвал его великим игроком. Здорово, что наших спортсменов уважают за рубежом.

Возможно, новый глава Америки поспособствует снятию санкций с российских спортсменов, находящихся под международным баном. Руководители международных спортивных организаций должны задуматься.

Вообще же мы можем только гордиться, что президент чужой страны в своей речи упоминает нашего хоккеиста. Это в очередной раз доказывает, что Александр Овечкин, являющийся одним из родоначальников движения Putin Team, по праву считается послом российского спорта во всем мире", — сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.