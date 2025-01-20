Вообще же мы можем только гордиться, что президент чужой страны в своей речи упоминает нашего хоккеиста. Это в очередной раз доказывает, что Александр Овечкин, являющийся одним из родоначальников движения Putin Team, по праву считается послом российского спорта во всем мире", — сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.