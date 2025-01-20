Депутат Журова о словах Трампа про Овечкина: «Это не понравится украинской стороне — они себя великими считают. Многие президенты хотели сесть за стол переговоров. Трамп тоже пообещал решить»

И, конечно же, это не понравится украинской стороне, потому что они только себя великими считают. Упоминание Овечкина Трампом — хороший знак. За эти годы многие президенты хотели урегулировать вопрос, сесть за стол переговоров: и Эрдоган, и Макрон, и Шольц.