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Депутат Журова о словах Трампа про Овечкина: «Это не понравится украинской стороне — они себя великими считают. Многие президенты хотели сесть за стол переговоров. Трамп тоже пообещал решить»

Избранный президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

Источник: Спортс"

"Это можно считать человеческим позитивным поступком. Потому что весь мир следит за возможным рекордом Саши в ближайший год.

И президент США здесь не исключение. Это событие, в ожидании которого абсолютно все. Действительно, фанатов у Саши в той же Америке очень много. И это показывает толерантность Трампа.

И, конечно же, это не понравится украинской стороне, потому что они только себя великими считают. Упоминание Овечкина Трампом — хороший знак. За эти годы многие президенты хотели урегулировать вопрос, сесть за стол переговоров: и Эрдоган, и Макрон, и Шольц.

Трамп тоже пообещал за полгода решить. Посмотрим. Тут больше вопрос — выполнит ли он обещание", — сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.