Депутат Свищев о словах Трампа про Овечкина: «Реверанс в сторону российского хоккея — признал наши достижения. Дал понять, что встреча с нашим президентом — важное политическое событие»

"Трамп — опытный политик. Он знает, где и когда что говорить. Он в том числе сыграл на публику.
Он понимает, что Овечкин — национальный герой Вашингтона, поэтому и отметил Сашу.
Для нас важно не то, где Трамп назвал великим игроком, а сам факт. Это в первую очередь реверанс в сторону России и российского хоккея — он признал наши достижения.
Отметив заслуги Овечкина, Трамп также дал понять, что для него предстоящая встреча с нашим президентом — важное политическое событие", — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.