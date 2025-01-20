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Депутат Свищев о словах Трампа про Овечкина: «Реверанс в сторону российского хоккея — признал наши достижения. Дал понять, что встреча с нашим президентом — важное политическое событие»

Избранный президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».
Источник: Спортс"

"Трамп — опытный политик. Он знает, где и когда что говорить. Он в том числе сыграл на публику.

Он понимает, что Овечкин — национальный герой Вашингтона, поэтому и отметил Сашу.

Для нас важно не то, где Трамп назвал великим игроком, а сам факт. Это в первую очередь реверанс в сторону России и российского хоккея — он признал наши достижения.

Отметив заслуги Овечкина, Трамп также дал понять, что для него предстоящая встреча с нашим президентом — важное политическое событие", — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.