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Губерниев о словах Трампа про Овечкина: «Здорово, что президент США — поклонник величайшего из игроков в истории мирового хоккея»

Избранный президент США назвал российского капитана «Вашингтона» «великим хоккеистом» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

Источник: Спортс"

— В чем Трамп не прав? Очень здорово, что президент США — поклонник Овечкина. Как и мы все. Александр — величайший из игроков в истории мирового хоккея. Но давайте скажем честно, что Трамп здесь не открыл Америку.

— Как думаете, Трамп может поспособствовать возвращению российских хоккеистов на международную арену?

— Это теперь надо спрашивать у Александра Овечкина. Когда у него есть такой поклонник, может быть, он сам поспособствует этому.

На инагурацию Трампа, насколько я понимаю, он не попадает, но, может быть, Овечкин как‑то проявит себя после заявления Трампа. Посмотрим, что сделает Александр после такого паса от Трампа, — сказал комментатор «Матч ТВ».