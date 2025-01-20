Губерниев о словах Трампа про Овечкина: «Здорово, что президент США — поклонник величайшего из игроков в истории мирового хоккея»

— В чем Трамп не прав? Очень здорово, что президент США — поклонник Овечкина. Как и мы все. Александр — величайший из игроков в истории мирового хоккея. Но давайте скажем честно, что Трамп здесь не открыл Америку.
— Как думаете, Трамп может поспособствовать возвращению российских хоккеистов на международную арену?
— Это теперь надо спрашивать у Александра Овечкина. Когда у него есть такой поклонник, может быть, он сам поспособствует этому.
На инагурацию Трампа, насколько я понимаю, он не попадает, но, может быть, Овечкин как‑то проявит себя после заявления Трампа. Посмотрим, что сделает Александр после такого паса от Трампа, — сказал комментатор «Матч ТВ».