Крикунов об Овечкине: «Трамп знает о величии Александра — честь и хвала ему. Многое изменится в спорте с его приходом, санкции снимут, думаю»

"Ничего особенного Трамп не сказал. Все знают, что Овечкин — великий. Думаю, что в дальнейшем снимут санкции. Может, даже в этом году наши поедут в хоккей играть. Как хозяин скажет — так они сразу и построятся.
Как скажут, что надо санкции отменять, так отменят. Они подневольные, можно сказать. Хоккей — не самый популярный вид спорта в Америке. Я не думаю, что многое изменится в спорте с приходом Трампа.
То, что Трамп знает о величии Овечкина — честь и хвала ему", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.