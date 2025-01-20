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Крикунов об Овечкине: «Трамп знает о величии Александра — честь и хвала ему. Многое изменится в спорте с его приходом, санкции снимут, думаю»

Избранный президент США назвал российского капитана «Вашингтона» «великим хоккеистом» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

Источник: Спортс"

"Ничего особенного Трамп не сказал. Все знают, что Овечкин — великий. Думаю, что в дальнейшем снимут санкции. Может, даже в этом году наши поедут в хоккей играть. Как хозяин скажет — так они сразу и построятся.

Как скажут, что надо санкции отменять, так отменят. Они подневольные, можно сказать. Хоккей — не самый популярный вид спорта в Америке. Я не думаю, что многое изменится в спорте с приходом Трампа.

То, что Трамп знает о величии Овечкина — честь и хвала ему", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.