Роднина о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Мы и без него знали, что он великий. У Александра есть большая ценность — он остается гражданином России»

— Нам Трамп Америку открыл, что ли? Мы и без него знали, что Овечкин — великий хоккеист. Он играет в «Вашингтоне» уже много лет, на их арене, где львиная часть болельщиков его знает. Это комплимент публики и признание его результатов. Не надо прибавлять лишнего.