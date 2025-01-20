Роднина о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Мы и без него знали, что он великий. У Александра есть большая ценность — он остается гражданином России»

Овечкин забросил 874 шайбы в 1456 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Гретцки (894 в 1487).
— Нам Трамп Америку открыл, что ли? Мы и без него знали, что Овечкин — великий хоккеист. Он играет в «Вашингтоне» уже много лет, на их арене, где львиная часть болельщиков его знает. Это комплимент публики и признание его результатов. Не надо прибавлять лишнего.
— Вы следите за его погоней за рекордом Гретцки?
— Сложно не следить, вы только об этом и пишите. У него есть все шансы показать тот результат, на который все настроены. У Александра есть большая ценность — он остается гражданином России, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.