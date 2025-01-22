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Панарин забил «Оттаве» — 20-й гол в сезоне. У него 49 очков в 45 играх

Форвард «Рейнджерс» отличился в большинстве в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (5:0).

В активе 33-летнего россиянина стало 49 (20+29) очков в 45 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6».

Сегодня Панарин (18:23, 3:52 — в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 5. Статистика потерь и перехватов — 2:1.