Паник о погоне Овечкина за Гретцки: «Каждое утро после матчей “Вашингтона” проверяю, забил ли Ови. Он отличный парень. Хочется, чтобы он побил рекорд в этом сезоне»

— Да, конечно. Я не следил за НХЛ после того, как уехал оттуда, но теперь каждое утро после матчей «Вашингтона» первым делом проверяю, забил ли Ови. Когда вижу, что он забросил еще одну, меня это очень радует. Про себя думаю: «Да, вперед, сделай это!».