— Как бывший игрок «Вашингтона» следите за погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки?
— Да, конечно. Я не следил за НХЛ после того, как уехал оттуда, но теперь каждое утро после матчей «Вашингтона» первым делом проверяю, забил ли Ови. Когда вижу, что он забросил еще одну, меня это очень радует. Про себя думаю: «Да, вперед, сделай это!».
Хочется, чтобы он побил рекорд в этом сезоне. Это было бы невероятно для него. Он отличный парень, у нас были хорошие взаимоотношения. У меня хорошие воспоминания от игры с ним. Надеюсь, что скоро он побьет рекорд, — сказал нападающий «Локомотива» Рихард Паник.
«Великий игрок, не так ли?» Трамп обожает Овечкина: принимал в резиденции, дарил его джерси Путину.