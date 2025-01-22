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Колобков о словах Трампа про Овечкина: «Он говорит очень много, но это ничего не означает. Мы и без Трампа знаем, что Александр — великий спортсмен»

Президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».
Источник: Спортс"

Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

— Можем считать, что рекорд Овечкина станет главным спортивным событием России в XXI веке?

— Нет. По каким критериям это определяется? Не надо сравнивать результаты величайших спортсменов. Как можно Алексея Немова и Сашу Карелина сравнивать? Для меня загадка, как человек в 39 лет не только выступает, но и выглядит конкурентноспособным.

Он до сих пор получает наслаждение от игры. Я его очень люблю и горжусь, что знаком с ним и что у России есть такие спортсмены. Саша может вдохновлять других спортсменов.

— Что означают слова Трампа, который назвал его великим хоккеистом?

— Для меня ничего. Он говорит очень много, но это ничего не означает. Мы и без Трампа все хорошо знаем, что Овечкин великий спортсмен.

Важно, чтобы в спорте твое величие признали твои соперники. Наверное, Трамп любит хоккей и болеет за «Вашингтон Кэпиталс», — сказал экс-министр спорта РФ Павел Колобков.