Колобков о словах Трампа про Овечкина: «Он говорит очень много, но это ничего не означает. Мы и без Трампа знаем, что Александр — великий спортсмен»

— Нет. По каким критериям это определяется? Не надо сравнивать результаты величайших спортсменов. Как можно Алексея Немова и Сашу Карелина сравнивать? Для меня загадка, как человек в 39 лет не только выступает, но и выглядит конкурентноспособным.