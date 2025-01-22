Подколзин об Овечкине: «Один из величайших хоккеистов, у него дар от Бога. Играть против него — большая честь, мне было 5 лет, когда он пришел в НХЛ»

"Это дар от Бога. Он может забивать, может наносить мощные броски, и, несмотря на возраст, он все еще отлично двигается. Играть против него — это большая честь.
Мне было около пяти лет, когда он попал в НХЛ. Я играл против него два или три раза. На льду в коньках он кажется еще больше.
Это было приятно — встретиться с ним. Мы немного поговорили. Он отличный человек и один из величайших игроков«, — сказал 23-летний нападающий “Эдмонтона” Василий Подколзин.
Подколзин в матче против «Вашингтона»: передача, 2 броска и «минус 2» за 13:13. У него 6+13 в 47 играх — личный рекорд по ассистам за сезон.