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Батыршин о гонке Овечкина за Гретцки: «Желаю быстрее достичь этого рубежа, снять с себя груз ответственности. И продолжать — почему бы не забросить 900, 1000 шайб?»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Следите ли вы за погоней Овечкина? Что об этом думают легенды хоккея?

— Конечно, в нашей раздевалке шло обсуждение. Все ветераны поддерживают Александра. Желаю ему как можно быстрее достичь этого рубежа и снять с себя груз ответственности.

И продолжать играть и развивать хоккей. Дальше показывать свою лучшую игру и достичь огромных высот: почему бы Овечкину не забросить 900 шайб, почему бы и не 1000?

— Как считаете, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки?

— Очень надеюсь, что в этом сезоне. Тогда мы все эту тему закроем, перелистнем страницу и будем писать новую историю хоккея.

— Какой совет вы можете дать Овечкину?

— Саша — опытный парень. Он сам прекрасно знает, что ему делать. Не зря этот сезон Овечкин проводит очень хорошо, продолжает штамповать шайбы, несмотря на травму.

Александр, просто двигайся к своей цели!" — сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин.