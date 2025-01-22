Батыршин о гонке Овечкина за Гретцки: «Желаю быстрее достичь этого рубежа, снять с себя груз ответственности. И продолжать — почему бы не забросить 900, 1000 шайб?»

— Следите ли вы за погоней Овечкина? Что об этом думают легенды хоккея?
— Конечно, в нашей раздевалке шло обсуждение. Все ветераны поддерживают Александра. Желаю ему как можно быстрее достичь этого рубежа и снять с себя груз ответственности.
И продолжать играть и развивать хоккей. Дальше показывать свою лучшую игру и достичь огромных высот: почему бы Овечкину не забросить 900 шайб, почему бы и не 1000?
— Как считаете, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки?
— Очень надеюсь, что в этом сезоне. Тогда мы все эту тему закроем, перелистнем страницу и будем писать новую историю хоккея.
— Какой совет вы можете дать Овечкину?
— Саша — опытный парень. Он сам прекрасно знает, что ему делать. Не зря этот сезон Овечкин проводит очень хорошо, продолжает штамповать шайбы, несмотря на травму.
Александр, просто двигайся к своей цели!" — сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин.