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Ротенберг — журналисту о его готовности подписать контракт со СКА: «Какой козырь у вас на льду? Вы — провокатор? Таких много среди вас. Пока будете шнурки завязывать, нам уже гол забьют»

Петербургский клуб обыграл «Салават» со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Sports

Отвечая на вопрос про игру Ивана Демидова, главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил сомнение, что журналисты смогли бы привлечь зрителей на матч, выйдя на лед вместо хоккеистов.

— Роман Борисович, добрый вечер. Если что, готов рассмотреть предложение о подписании контракта с ХК СКА. Минут на пять здоровья хватит.

— Какой у вас козырь?

— У меня черви.

— А на льду какой козырь у вас?

— Быстро шнурки завязываю.

— Ну это в раздевалке, а на льду? Не будете же на льду шнурки завязывать? Пока будете шнурки завязывать, нам уже гол забьют.

— Может, соперник рассмеется и встанет. Тоже как вариант.

— То есть вы — провокатор?

— Да. Из Баку.

— Таких много, кстати, среди журналистов. Вам нужно подумать, может быть, как вам отличиться от других.

— Это профессиональная деформация. Как всегда, забыл вопрос.

— Нам нужен подарок на следующую пресс-конференцию. Вам нужно болеть за команду всем, будет для вас подарок.

— Болезнь за команду. Значит, вопрос заключался, кажется, в следующем.

— Вы за кого болеете?

— Я стараюсь вообще не болеть. Здоровье берегу. Сегодняшний матч — один из немногих, когда, на мой взгляд, СКА, поведя в счете, сыграл именно по счету, сумел, удержался от этого желания добивать и сокрушать. Вот после предыдущего матча…

— Посмотрите, пожалуйста, статистику. Посмотрите еще раз. По броскам, по моментам. СКА никогда не играет по счету. СКА всегда играет в свой хоккей.

— То есть мне показалось, что в третьем периоде все-таки…

— Вы, видимо, другую игру смотрели. «Спартак» — «Локомотив». Не нашу игру вы смотрели.

— Я смотрю, все красные, оказывается, «Спартак» — «Локомотив».

— Статистика не врет. Я, пожалуйста, могу поделиться с вами, со всеми. Там все понятно по статистике, — сказал главный тренер СКА.

Ротенберг подарил будильник журналисту, чтобы писал «позитивные» статьи о СКА. Тот отказал: «Я в 5 часов утра сплю со своей женой», тренер добавил: «Главное, не с чужой».