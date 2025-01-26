Ротенберг — журналисту о его готовности подписать контракт со СКА: «Какой козырь у вас на льду? Вы — провокатор? Таких много среди вас. Пока будете шнурки завязывать, нам уже гол забьют»

— Я стараюсь вообще не болеть. Здоровье берегу. Сегодняшний матч — один из немногих, когда, на мой взгляд, СКА, поведя в счете, сыграл именно по счету, сумел, удержался от этого желания добивать и сокрушать. Вот после предыдущего матча…