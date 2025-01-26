3 лидера гонки бомбардиров НХЛ — Маккиннон, Драйзайтль, Кучеров — сегодня остались без очков. Идущий 4-м Марнер набрал 0+1

Его ближайшие преследователи в гонке бомбардиров лиги — форварды Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Никита Кучеров («Тампа») — также не набрали очков.
Немецкий нападающий (74 очка в 49 играх, 35+39) завершил с 0+0 матч против «Баффало» (3:2), россиянин (73 в 46, 23+50) — игру против «Детройта» (0:2).
Идущий на 4-м месте форвард «Торонто» Митч Марнер (68 в 50, 15+53) сделал передачу в матче с «Оттавой» (1:2).
Идущий на 5-м месте капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (65 в 43, 20+45) пропускал матч с «Сэйбрс» из-за дисквалификации.