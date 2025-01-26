Лайпсик о том, следит ли за погоней Овечкина за Гретцки: «Разумеется. Думаю, не только я, а вообще весь мир. Надеюсь, он побьет рекорд уже в этом году»

— Ты играл с Овечкиным в «Вашингтоне». Следишь за гонкой до рекорда Гретцки?
— Да, разумеется. Думаю, не только я, а вообще весь мир. Надеюсь, что он побьет рекорд уже в этом году. Это всего лишь вопрос времени.
— Как Ови в раздевалке?
— Он невероятный парень, один из лучших моих партнеров!
— На связи с ним?
— Ох. Скорее нет, он все же более занятой человек, но редко пишу ему узнать как дела.
— Что тебя удивляет в России?
— Уже мало что, честно говоря, все-таки я уже здесь пять лет. Меня даже морозами не удивишь, ведь я родился в Виннипеге.
— Ты гражданин России. Как успехи в изучении языка?
— Скажу, что кое-что знаю, если выхожу куда-то один, то с трудом, но смогу объясниться. Плюс на лавке постоянно общаюсь с русскими парнями, — сказал нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик.