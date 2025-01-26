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Лайпсик о том, следит ли за погоней Овечкина за Гретцки: «Разумеется. Думаю, не только я, а вообще весь мир. Надеюсь, он побьет рекорд уже в этом году»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Ты играл с Овечкиным в «Вашингтоне». Следишь за гонкой до рекорда Гретцки?

— Да, разумеется. Думаю, не только я, а вообще весь мир. Надеюсь, что он побьет рекорд уже в этом году. Это всего лишь вопрос времени.

— Как Ови в раздевалке?

— Он невероятный парень, один из лучших моих партнеров!

— На связи с ним?

— Ох. Скорее нет, он все же более занятой человек, но редко пишу ему узнать как дела.

— Что тебя удивляет в России?

— Уже мало что, честно говоря, все-таки я уже здесь пять лет. Меня даже морозами не удивишь, ведь я родился в Виннипеге.

— Ты гражданин России. Как успехи в изучении языка?

— Скажу, что кое-что знаю, если выхожу куда-то один, то с трудом, но смогу объясниться. Плюс на лавке постоянно общаюсь с русскими парнями, — сказал нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик.