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Кирилл Сафронов о том, сыграет ли Овечкин на ОИ-2026: «Александр — русская машина! Ему все по силам, кажется»

Напомним, ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной России в Олимпиаде 2−4 февраля.

Источник: Спортс"

— К этому моменту Овечкину будет уже 40. Как думаете, способен ли Александр выдержать нагрузки?

— Есть примеры игроков: Игорь Ларионов и Павел Дацюк. Овечкин — русская машина! Ему, мне кажется, все по силам. Было бы круто, если бы Александр Овечкин там сыграл.

— Как считаете, Александр был бы главным лидером сборной России?

— Думаю, что точно был бы главным авторитетом, но и человеком, который может забить гол со своей позиции в большинстве.

— В начале февраля на конгрессе ИИХФ будет принято решение о допуске сборной России на Олимпиаду-2026. Вы верите в положительный исход?

— В положительный исход, конечно, хотелось бы верить. Для самих игроков, для которых спортивная жизнь проходит очень быстро. Шанс сыграть на таких крупных международных соревнованиях выпадает у кого-то раз в жизни.

— Стоит ли ехать в нейтральном статусе?

— Конечно, флаг очень важен. Все хотят играть и прославлять свою страну. Но в то же время говорить, что мы не поедем без флага, было бы нечестно по отношению к спортсменам, — сказал бывший защитник СКА и молодежной сборной России Кирилл Сафронов.