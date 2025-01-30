Кирилл Сафронов о том, сыграет ли Овечкин на ОИ-2026: «Александр — русская машина! Ему все по силам, кажется»

— Конечно, флаг очень важен. Все хотят играть и прославлять свою страну. Но в то же время говорить, что мы не поедем без флага, было бы нечестно по отношению к спортсменам, — сказал бывший защитник СКА и молодежной сборной России Кирилл Сафронов.