Ротенберг поздравил Миллера с 63-летием: «Успех СКА неразрывно связан с ПАО “Газпром” и лично Алексеем Борисовичем. От триумфов России на ЧМ и ОИ-2018 до побед на КПК — этот путь мы

Алексей Борисович, спасибо за все, что вы делаете для нашего клуба и для развития спорта в целом — не только в родном городе, а во всей стране. Ваша вера в нас, ваша поддержка и стратегическое мышление помогают нам двигаться вперед и покорять новые вершины. Конечно же, сегодняшнюю важную победу в Москве мы посвящаем Вам!