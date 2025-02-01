Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агент Овечкина о том, хочет ли игрок побить рекорд по сезонам с 50+ голами: «Не спрашивал. Столько статистики по Саше! Он говорил, что хотел бы сыграть 1500 матчей. Тоже эпохальная цифра»

На данный момент в активе россиянина 1461 матч в лиге.
Источник: Спортс"

— Хочет ли Овечкин побить рекорд НХЛ по количеству сезонов с 50+ голами?

— Честно, не спрашивал. Столько разноплановой статистики по Саше! Я думаю, что ему самому невозможно это все в голове держать…

Я знаю, он говорил о том, что он хотел бы сыграть 1500 матчей. Тоже такая эпохальная цифра для игроков. А про 50+ голов не знаю, не спрашивал, — сказал агент Глеб Чистяков, представляющий интересы игрока в России.

Напомним, капитан «Вашингтона» делит рекорд НХЛ по сезонам с 50 и более голами с Уэйном Гретцки и Майком Босси (по 9 сезонов).