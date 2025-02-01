Касатонов о гонке Овечкина за Гретцки: «Саша — командный игрок, чем больше он забивает, тем лучше играет “Вашингтон”. Рекорд зависит от слаженной работы всех в клубе»

История знает и обратные примеры, но здесь не тот случай. Путь к рекорду идет всем на пользу. Но я хочу отдельно отметить, что Саша независимо от рекорда всегда играл и будет играть на команду, благо его талант и гены родителей-спортсменов, ему позволяют это делать во всей красе.