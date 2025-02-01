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Касатонов о гонке Овечкина за Гретцки: «Саша — командный игрок, чем больше он забивает, тем лучше играет “Вашингтон”. Рекорд зависит от слаженной работы всех в клубе»

За карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ на счету россиянина 876 шайб в 1461 матче. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).

Источник: Sports

— Что делать «Вашингтону» и Овечкину после побития рекорда Гретцки? Подписать новый контракт или не стоит?

— Что им делать, праздновать, конечно (смеется). Думаю, весь город будет отмечать, учитывая преданность Саши клубу и личный вклад в его историю.

Возможно, придумают какой-нибудь уникальный приз, наверняка уже и документальный фильм про него снимают. Ну, а если серьезно, конечно, все зависит от желания Саши и его планов.

— Времени у Овечкина еще много?

— Время на подумать у него есть еще. Ну, а вообще, все предельно понятно. Могут, как вариант, предложить ему после такого успеха стать мэром Вашингтона (смеется).

— Будет ли рекорд влиять на исход нынешнего плей-офф?

— Конечно, любой результат и тем более такой рекорд зависит от слаженной и отличной работы всего менеджмента клуба, тренерского штаба, игроков. Чем больше Саша забивает, тем лучше играет команда.

История знает и обратные примеры, но здесь не тот случай. Путь к рекорду идет всем на пользу. Но я хочу отдельно отметить, что Саша независимо от рекорда всегда играл и будет играть на команду, благо его талант и гены родителей-спортсменов, ему позволяют это делать во всей красе.

И кто бы что сейчас ни говорил про шайбы в пустые ворота, Саша — командный игрок и всегда выберет то решение, которое важно для команды в конкретный игровой момент, — сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.