Касатонов о гонке Овечкина за Гретцки: «Саша — командный игрок, чем больше он забивает, тем лучше играет “Вашингтон”. Рекорд зависит от слаженной работы всех в клубе»

— Что делать «Вашингтону» и Овечкину после побития рекорда Гретцки? Подписать новый контракт или не стоит?
— Что им делать, праздновать, конечно (смеется). Думаю, весь город будет отмечать, учитывая преданность Саши клубу и личный вклад в его историю.
Возможно, придумают какой-нибудь уникальный приз, наверняка уже и документальный фильм про него снимают. Ну, а если серьезно, конечно, все зависит от желания Саши и его планов.
— Времени у Овечкина еще много?
— Время на подумать у него есть еще. Ну, а вообще, все предельно понятно. Могут, как вариант, предложить ему после такого успеха стать мэром Вашингтона (смеется).
— Будет ли рекорд влиять на исход нынешнего плей-офф?
— Конечно, любой результат и тем более такой рекорд зависит от слаженной и отличной работы всего менеджмента клуба, тренерского штаба, игроков. Чем больше Саша забивает, тем лучше играет команда.
История знает и обратные примеры, но здесь не тот случай. Путь к рекорду идет всем на пользу. Но я хочу отдельно отметить, что Саша независимо от рекорда всегда играл и будет играть на команду, благо его талант и гены родителей-спортсменов, ему позволяют это делать во всей красе.
И кто бы что сейчас ни говорил про шайбы в пустые ворота, Саша — командный игрок и всегда выберет то решение, которое важно для команды в конкретный игровой момент, — сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.