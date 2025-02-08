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Ожиганов проголосовал бы за Овечкина на президентских выборах: «Да, наверное»

Ранее журналист Fox News Дуглас МакКиннон заявил, что российский капитан «Вашингтона» мог бы стать президентом России: «Путин отойдет в сторону в какой-то момент, и что тогда? Александр отвечает многим параметрам».
Источник: Спортс"

Кроме того, защитник «Динамо» Игорь Ожиганов, выступающий в Дивизионе Тарасова на Фонбет Матче звезд КХЛ, ответил на вопросы о турнире.

— Какая самая звездная команда, по-вашему?

— Все команды хорошие, сложно кого-то выделить. У меня в команде большие звезды.

— Было забито много голов. Может, стоит попробовать сыграть без вратарей или поставить маленькие ворота?

— Надо, чтобы болельщики выбирали, голосовали. Это ведь в первую очередь для них. Пусть это решают лига и болельщики.

— Недавно журналист Fox News сказал, что после Путина президентом должен стать Овечкин. Отдали бы свой голос за Александра?

— Наверное, да, — сказал Ожиганов.

Фонбет Матч Звезд КХЛ. ½ финала. Дивизион Боброва победил дивизион Тарасова, дивизион Харламова уступил дивизиону Чернышева.