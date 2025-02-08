Каменев о гонке Овечкина за Гретцки: «До рекорда 15 шайб, это все реальнее. Хоккей меняется, новые ребята заходят, такую планку тяжело будет побить»

— Сложно сказать. Постоянно появляются новые таланты, хоккей меняется. Когда я начинал и сейчас — уже скорости другие. Новые ребята каждый год заходят. Такую планку, конечно, тяжело будет достать, тем более побить, — сказал форвард ЦСКА.