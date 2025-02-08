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Каменев о гонке Овечкина за Гретцки: «До рекорда 15 шайб, это все реальнее. Хоккей меняется, новые ребята заходят, такую планку тяжело будет побить»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports

— Просыпаешься утром и видишь: неужели снова забросил?! Осталось 15 шайб до рекорда. Это все реальнее и реальнее становится с каждым днем, когда он забрасывает. Удивительное достижение. Как он это делает, очень круто!

— Будет ли еще более великий российский хоккеист?

— Сложно сказать. Постоянно появляются новые таланты, хоккей меняется. Когда я начинал и сейчас — уже скорости другие. Новые ребята каждый год заходят. Такую планку, конечно, тяжело будет достать, тем более побить, — сказал форвард ЦСКА.