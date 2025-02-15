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Давыдов о Ливо: «Его феномен — во многом тренерская заслуга. В Уфе будут ориентировать канадца на 50 шайб. Отрыв в споре снайперов беспокоит — есть вопросы к уровню наших нападающих»

31-летний канадский форвард «Салавата Юлаева» забросил 41 шайбу в 48 играх в текущем сезоне.
Источник: Спортс"

— Феномен Ливо — во многом тренерская заслуга. Вроде бы парень особо быстро не катит, но он встроен к командную игру, плюс есть руки и есть бросок. Подозреваю, найдены какие-то ниточки, которые не смогли найти его тренеры в НХЛ и АХЛ.

Единственное, меня беспокоит отрыв Ливо в споре снайперов. 12 шайб от преследователей, от Яшкина, Галимова и Аймурзина, — это очень много. Возникают вопросы к уровню наших нападающих и конкуренции в КХЛ в целом.

— На 18 шайб Ливо оторвался от лидера «Динамо» Никиты Гусева!

— Никите мешали травмы, есть и невезение. Но он точно не слабее Ливо. Будем считать, что свои основные голы наш мастер приберег на плей-офф.

— До рекорда Сергея Мозякина Ливо остается лишь семь шайб. Побьет?

— Всегда интересно, когда идут гонки за большими рекордами. Надеюсь, что тут самый лучший пример — наш Александр Овечкин.

Мозякин для КХЛ — тоже легенда. С одной стороны хочется, чтобы его снайперский рекорд устоял. Но с другой есть подозрение, что произойдет ситуация, обратная энхаэловской. И уже канадец заберет у россиянина снайперскую корону.

— Сколько забьет Ливо?

— Заметил, что Козлов — хитрый тренер. Вчера в «зеленом дерби» он очень вовремя выпустил Ливо на пустые ворота и на 41-й гол.

Думаю, тренерский штаб Уфы теперь будет ориентировать канадца на 50 шайб. Для нынешней Уфы девять шайб Ливо в 14 матчах — вполне реальный график, — сказал трехкратный олимпийский чемпион.