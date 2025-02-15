Давыдов о Ливо: «Его феномен — во многом тренерская заслуга. В Уфе будут ориентировать канадца на 50 шайб. Отрыв в споре снайперов беспокоит — есть вопросы к уровню наших нападающих»

— Феномен Ливо — во многом тренерская заслуга. Вроде бы парень особо быстро не катит, но он встроен к командную игру, плюс есть руки и есть бросок. Подозреваю, найдены какие-то ниточки, которые не смогли найти его тренеры в НХЛ и АХЛ.