Хоккеисты «Динамо-Шинника» прервали серию побед в МХЛ

В понедельник подопечные Андрея Михалева во второй раз за два дня принимали «Тайфун» из Владивостока, встреча накануне завершилась в пользу хозяев (4:1). Сегодня в первом периоде бобруйчане оторвались на две шайбы усилиями Матвея Ладутько и Андрея Кравчука, но в следующей трети гости сократили отставание, а незадолго до конца заключительной 20-минутки восстановили паритет. Исход поединка решился в серии буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Тайфуна» — 3:2.
Таким образом, победная серия «Динамо-Шинника» остановилась на отметке в четыре матча. В домашней серии бобруйский клуб набрал семь очков из восьми возможных, благодаря чему продолжает возглавлять таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции МХЛ. За семь игр до конца «регулярки» динамовцы опережают «Красную Армию» на 3 балла. Далее «шинников» ожидает гостевое турне, которое стартует 23 февраля в Санкт-Петербурге матчем против «Динамо СПБ».