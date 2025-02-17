Хоккеисты «Динамо-Шинника» прервали серию побед в МХЛ

В понедельник подопечные Андрея Михалева во второй раз за два дня принимали «Тайфун» из Владивостока, встреча накануне завершилась в пользу хозяев (4:1). Сегодня в первом периоде бобруйчане оторвались на две шайбы усилиями Матвея Ладутько и Андрея Кравчука, но в следующей трети гости сократили отставание, а незадолго до конца заключительной 20-минутки восстановили паритет. Исход поединка решился в серии буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Тайфуна» — 3:2.