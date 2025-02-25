Хоккеисты «Шахтера» впервые в истории не вышли в плей-офф экстралиги

Последнюю путевку в раунд плей-ин в очном поединке оспаривали «Славутич и солигорский “Шахтер”, встреча состоялась в Смоленске. Основное время матча закончилось вничью 1:1, а на первых секундах овертайма победу хозяевам принес Максим Усков. “Славутич” занял десятое место в экстралиге по итогам регулярного чемпионата, за выход в четвертьфинал Кубка Президента смоляне в серии до двух побед поспорят с “Брестом”.
«Горняки» же финишировали в регулярке 11-ми и завершили выступления в сезоне. Этот результат стал для солигорского клуба худшим за все время участия в белорусской экстралиге. На протяжении предыдущих 15 лет «Шахтер» неизменно выходил в плей-офф, став чемпионом в 2015 году. В прошлом сезоне «горняки» набрали наибольшее количество очков в регулярном чемпионате, а по итогам нокаут-раунда стали бронзовыми призерами.
Ранее во вторник «Витебск» обыграл «Могилев» (4:1), а «Неман» уступил «Локомотиву» (2:3). Витебчане набрали 76 очков в 52 турах и заняли второе место в таблице экстралиги, гродненцы с 74 баллами расположились третьими.