Хоккеисты «Шахтера» впервые в истории не вышли в плей-офф экстралиги

«Горняки» же финишировали в регулярке 11-ми и завершили выступления в сезоне. Этот результат стал для солигорского клуба худшим за все время участия в белорусской экстралиге. На протяжении предыдущих 15 лет «Шахтер» неизменно выходил в плей-офф, став чемпионом в 2015 году. В прошлом сезоне «горняки» набрали наибольшее количество очков в регулярном чемпионате, а по итогам нокаут-раунда стали бронзовыми призерами.