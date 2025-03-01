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Андрей Назаров: «За одной встречей в Северной Америке наблюдал весь мир. “Дебиторку” решили оставить открытой. Мы должны быть единой семьей и идти плечом к плечу друг к другу»

«Сегодня нас ждет отличный матч НХЛ между “Вашингтоном” и “Тампой”, в удобное по Москве время. Всегда здорово наблюдать за российскими звездами: Александр Овечкин с одной стороны, Андрей Василевский и Никита Кучеров — с другой.

Источник: Спортс"

Конечно, было бы здорово посмотреть такую встречу по федеральному телевидению, но придётся искать в интернете. В любом случае желаю нашим ребятам запоминающейся игры и обойтись без травм.

Вчера была ещё одна яркая встреча, которая тоже проходила в Северной Америке и за ней наблюдал весь мир. Все поняли, что «дебиторку» решили оставить открытой.

Что касается нас, то все это в очередной раз доказывает: мы должны быть единой семьей и идти плечом к плечу друг к другу не оглядываясь.

Победа будет за нами", — сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.