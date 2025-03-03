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Торопченко набрал очки впервые за 7 матчей — передача и 9 бросков против «Далласа». У форварда «Сент-Луиса» 1+9 в 60 играх

Форвард «Сент-Луиса» сделал голевую передачу в игре с «Далласом» (3:6), набрав 10-й (1+9) балл в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 60 матчей.

Источник: Спортс"

При этом безголевая серия россиянина продлилась до 49 игр.

Сегодня за 11:33 (0:05 — в большинстве, 1:06 — в меньшинстве) у Торопченко 9 бросков в створ ворот, 2 силовых приема, полезность — «плюс 1».