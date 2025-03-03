За третий период мы поблагодарили ребят в раздевалке, поскольку выстояли пять минут в меньшинстве, забили гол. Конечно, когда восемь секунд остается и вбрасывание в средней зоне, нужно сохранять концентрацию до конца. Нам забили гол, так нельзя. Нужно к этому быть готовым«, — сказал ассистент тренера “Сочи”.
Титов о 2:4 с «Локомотивом»: «На “Сочи” сказалась недельная пауза. В 1-м периоде робко выглядели, потом стали в себя приходить»
"Немного сказалась недельная пауза. В первом периоде у нас робко выглядела игра. Потом стали в себя приходить.