Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куик сделал 63-й шатаут в НХЛ в своем 800-м матче в лиге. У 39-летнего вратаря «Рейнджерс» 3 игры на ноль в этом сезоне

Вратарь «Рейнджерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (4:0) и отразил все 34 броска. Его признали первой звездой встречи.

Источник: Спортс"

Этот матч стал для 39-летнего американца 800-м в рамках регулярок лиги. Куик вышел на чистое 17-е место по этому показателю среди вратарей, обогнав Николая Хабибулина (799).

Среди действующих вратарей больше матчей провел только Марк-Андре Флери из «Миннесоты» (1046), рекордом владеет Мартин Бродер (1266).

Матч на ноль стал для американца 63-м в регулярках. По этому показателю трехкратный обладатель Кубка Стэнли занимает 18-е место в истории лиги, он приблизился к идущему на 17-м месте Хенрику Лундквисту (64).

Среди действующих вратарей лучший результат у Флери (76), рекорд у Бродера (125).

В текущем сезоне у Куика 9 побед в 20 играх (3 из них — сухие) при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,92.