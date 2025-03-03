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Мэттьюс набрал 700 очков в НХЛ в 607 матчах — быстрее всех в «Торонто». У форварда 390 голов — 2-е место в истории клуба

Форвард «Лифс» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:5 ОТ).

На счету 27-летнего американца 51 (22+29) очко в 45 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 700 (390+310) баллов в 607 играх.

Мэттьюс достиг такой отметки быстрее всех игроков в истории канадского клуба. Он обошел своего партнера Митча Марнера (622 игры), Дэррила Ситтлера (666) и Матса Сундина (701).

В истории «Торонто» Остон стал 7-м игроком с 700+ очками. Рекордом владеет Сундин (987 в 981 игре).

Добавим, что 390-й гол позволил Мэттьюсу выйти на чистое 2-е место среди лучших снайперов в истории клуба, обогнав Ситтлера (389). Рекорд — у Сундина (420).