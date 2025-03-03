«Питтсбург» не просил Карлссона отозвать пункт о запрете на обмен. Эрик сказал: «В текущей ситуации у меня есть полное право распоряжаться своим будущим»

А пока мне не о чем беспокоиться. Я уверен, что буду первым, кто узнает об этом. И потом разберусь с этой ситуацией, если она произойдет. Пока ничего не было, и я не забиваю себе голову этим«, — сказал Карлссон после матча регулярного чемпионата НХЛ с “Торонто” (5:6 ОТ), в котором сделал 2 результативные передачи.