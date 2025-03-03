Орлов о приближении Овечкина к Гретцки: «Александр будет в нетерпении, как-то волноваться. Главное — пересилить это, как он всегда и делал. У него все получится»

— Саша, конечно, молодец. У него хорошая статистика, и он приближается к рекорду, который все ждут. У них хороший баланс в четырех линиях, удачные подписания защитников были сделаны. Топ-6 обороны — отличный, вратари играют здорово. Все еще зависит от тренера. В прошлом году они смогли выйти в плей-офф, хотя состав был не таким сильным.