Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строум о 800-й шайбе Овечкина: «Когда он пришел в номер гостиницы, мы облили его пивом — здорово повеселились после игры. Это мой любимый матч и воспоминание»

Событие произошло в ночь с 13 на 14 декабря 2022 года.

Источник: Спортс"

— Расскажите ваши любимые истории об Овечкине на льду и за пределами площадки.

— На льду — это однозначно игра против «Чикаго», когда он сделал хет-трик. Забил свой 800-й гол. Это мой самый любимый матч и мое самое любимое воспоминание. Потому что тогда я впервые играл против бывшей команды, и это было в Чикаго.

800 голов за карьеру — это, знаете ли, довольно круто, и мы здорово повеселились после игры. Когда он пришел в номер гостиницы, мы облили его пивом.

Тут мы уже переходим к тому, что происходит вне льда, и какую-то одну конкретную историю не приведу. Их очень много. И все — чрезвычайно дружелюбно! — сказал форвард «Вашингтона» Дилан Строум.

Строум об Овечкине: «Очень умный игрок. Мы оба не самые быстрые, но понимаем, как использовать друг друга. Когда у Алекса 7−8 бросков в створ за игру — большая вероятность, что он забьет».