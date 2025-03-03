Строум о 800-й шайбе Овечкина: «Когда он пришел в номер гостиницы, мы облили его пивом — здорово повеселились после игры. Это мой любимый матч и воспоминание»

— На льду — это однозначно игра против «Чикаго», когда он сделал хет-трик. Забил свой 800-й гол. Это мой самый любимый матч и мое самое любимое воспоминание. Потому что тогда я впервые играл против бывшей команды, и это было в Чикаго.