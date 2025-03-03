Ковалев о рекорде Гретцки: «Овечкину не хватит пары шайб в этом сезоне. Чем ближе, тем больше будет наворачиваться мыслей в голове — будто выходишь как новичок»

— Надо забивать красиво две шайбы — когда ты повторяешь рекорд Гретцки и когда его бьешь. Думаю, Овечкин вряд ли захочет такие голы забивать в пустые ворота. С другой стороны, никто потом не вспомнит, как он эти голы забил. Все будут считать, сколько он забил. Так что, Саня, ты просто забивай, да и все.