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Губерниев об идее снять кино про Овечкина: «Голливуд, Болливуд, Мосфильм и Ленфильм будут конкурировать. Сыграть Александра могут Безруков или Юра Борисов»

— Как считаете, фильм нужно будет снимать, когда он побьет рекорд Гретцки?

Источник: Sports.Ru

— Вопрос в том, где снимать. Будут конкурировать Голливуд, Болливуд и, соответственно, Централ Партнершип. Мосфильм, Ленфильм и киностудия имени Горького, ну, а как же.

— Как считаете, какой актер может идеально сыграть Овечкина?

— Это, кстати, надо подумать. Должен быть диапазон возраста от 18 до 40. Сложно мне пока сказать, но сейчас, думаю, претендент один — Сергей Безруков.

Но когда Овечкин догонит уже Гретцки, могут появиться различные нюансы. Сыграть может и Юра Борисов, — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Ковалев о рекорде Гретцки: «Овечкину не хватит пары шайб в этом сезоне. Чем ближе, тем больше будет наворачиваться мыслей в голове — будто выходишь как новичок».