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Ковалев о словах Малкина про возвращение в Россию: «К концу карьеры накапливаются травмы. Большой звезде не надо позориться, если не позволяет здоровье — опустишь себя в глазах людей»

— Честно поступил Малкин, когда недавно сказал, что приедет в «Магнитку» на закате карьеры, если только найдет в себе силы на такой рывок? Но вообще может не хватить сил и энергии. Зачем же занимать чье-то место?

Источник: Спортс"

— Думаю, за этими словами Малкин немножко скрывает одну информацию, о которой обычно спортсмен не хочет говорить.

— Какую?

— Это множество травм, которые накапливаются к концу карьеры. Особенно это травмы коленей. Я бы тоже намного больше сезонов провел в хоккее, если бы не повреждения коленей.

На самом деле, Малкин рассуждает правильно. Большой звезде не надо выходить на лед и просто позориться, если ему не позволяет здоровье. Какой в этом смысл? Если ты не можешь показать свою игру, то опустишь себя в глазах людей.

Но если есть желание, и ты рвешься в игру, и когда позволяет здоровье — конечно, надо приезжать в КХЛ и играть, — сказал бывший игрок клубов НХЛ Алексей Ковалев.

Малкин о «Металлурге»: «Не ощущаю гигантский прилив сил, что буду зажигать. Может получиться так, что буду занимать чье‑то место. Не хочу кататься и отбывать номер».