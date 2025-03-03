Ковалев о словах Малкина про возвращение в Россию: «К концу карьеры накапливаются травмы. Большой звезде не надо позориться, если не позволяет здоровье — опустишь себя в глазах людей»

— Думаю, за этими словами Малкин немножко скрывает одну информацию, о которой обычно спортсмен не хочет говорить.
— Какую?
— Это множество травм, которые накапливаются к концу карьеры. Особенно это травмы коленей. Я бы тоже намного больше сезонов провел в хоккее, если бы не повреждения коленей.
На самом деле, Малкин рассуждает правильно. Большой звезде не надо выходить на лед и просто позориться, если ему не позволяет здоровье. Какой в этом смысл? Если ты не можешь показать свою игру, то опустишь себя в глазах людей.
Но если есть желание, и ты рвешься в игру, и когда позволяет здоровье — конечно, надо приезжать в КХЛ и играть, — сказал бывший игрок клубов НХЛ Алексей Ковалев.
Малкин о «Металлурге»: «Не ощущаю гигантский прилив сил, что буду зажигать. Может получиться так, что буду занимать чье‑то место. Не хочу кататься и отбывать номер».