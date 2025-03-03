Овечкин подарил клюшку с автографом Андерссону. Защитник «Калгари» помог Александру стать лучшим снайпером сезона-2018/19, помешав Драйзайтлю забить

В том сезоне форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль в своем последнем матче регулярки забил гол «Калгари» в первом периоде, эта шайба стала для него 50-й. Позже «Ойлерс» повели со счетом 3:1, что вынудило «Флэймс» снять вратаря Майка Смита.